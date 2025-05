Palio dei barchini San Martino rivince

Castelfranco celebra un altro entusiasmante Palio dei Barchini, con San Martino in Catiana che trionfa ancora una volta. Il duo composto da Samuele Campinoti e Daniele Quarta si conferma un vero sogno, tagliando per primo il traguardo di via dei Mille per la quarta volta consecutiva. Quattro premi, quattro vincitori diversi, ma solo uno svetta in cima: la leggenda di San Martino continua a scrivere pagine di gloria.

Castelfranco, 26 maggio 2025 – Quattro premi, quattro vincitori diversi. San Martino in Catiana vince il palio con il duo delle meraviglie Samuele Campinoti e Daniele Quarta che per la quarta volta consecutiva taglia per primo il traguardo di via dei Mille del Palio dei Barchini di Castelfranco. Al secondo posto San Pietro a Vigesimo con Hysaj Iglen e Alessandro Mariotti, terzo San Bartolomeo a Paterno (Stefano Veltri ed Elia Ciaraolo), quarto San Michele in Caprugnana con Andrea Pescini e Jhonni Di Maria. Il combattutissimo Mini palio va a San Pietro a Vigesimo con Federico Monti e Gabriele Abbondandolo, il “vecchio” e il giovane che per centesimi di secondo battono San Michele (Giuseppe Trovato e Alessandro Trivella, altri due “vecchi” del palio castelfranchese)... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palio dei barchini, San Martino (ri)vince

