Palestina sciopero della fame per Gaza | aderiscono 14 consiglieri comunali di Torino

Quattordici consiglieri comunali di Torino hanno avviato un sciopero della fame per sensibilizzare sull'emergenza umanitaria a Gaza. La protesta, che inizia oggi, lunedì 26 maggio 2025, mira a richiedere con urgenza l'apertura di un canale sicuro per la distribuzione degli aiuti umanitari, evidenziando la situazione critica che colpisce la popolazione locale.

