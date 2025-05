Palermo minori stranieri fuggono dal centro di accoglienza

Dodici minori stranieri, fuggiti da un centro di accoglienza palermitano, sono stati fermati dalla polizia stradale mentre camminavano a piedi lungo l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei minorenni immigrati e sulle condizioni nei centri di accoglienza, oltre a richiamare l'attenzione sulla necessità di soluzioni più efficaci per gestire le vulnerabilità dei giovani migranti.

