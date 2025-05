Palazzo Schiavi rinasce | completato il restauro dell’edificio storico oggi sede di Coldiretti Fvg

Palazzo Schiavi, storico simbolo di Udine, riemerge grazie al recente restauro curato dagli architetti Paolo Galante e Giulio Merluzzi. Ora sede della Coldiretti Friuli Venezia Giulia, l'edificio ha recuperato il suo splendore dopo anni di abbandono e alterazioni, restituendo alla città un importante patrimonio culturale e architettonico.

Udine ritrova uno dei suoi edifici simbolo con il completamento del restauro di Palazzo Schiavi, curato dagli architetti Paolo Galante e Giulio Merluzzi, oggi sede della Coldiretti Friuli Venezia Giulia e provinciale di Udine. Dopo anni di abbandono e alterazioni, l'edificio è stato oggetto di un importante intervento di restauro che ne ha restituito il valore storico e architettonico, adeguandolo al tempo stesso alle esigenze funzionali contemporanee. «Ci fa enorme piacere presentare una ristrutturazione che restituisce un edificio aggiornato alle necessità d'uso attuali, ma che conserva intatte le sue qualità originarie – ha sottolineato il presidente regionale di Coldiretti Fvg Martin Figelj –...

