Palazzo Marino sarà illuminato con la scritta All eyes on Gaza

Palazzo Marino si illuminerà con la scritta "All eyes on Gaza" per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione nella regione. L'iniziativa, approvata dal consiglio comunale di Milano e promossa da Francesca Cucchiara di Europa Verde, ha ricevuto il sostegno dei gruppi di centrosinistra, escludendo i Riformisti. Questo gesto simbolico mira a richiamare l'attenzione su una crisi internazionale di rilevanza umanitaria.

