Palazzo Farnese Palazzo Gotico Sant’Antonino e il Duomo | una conferenza della Società Dante

La conferenza della Società Dante di Piacenza esplora l'importanza artistica e storica del Palazzo Farnese, del Palazzo Gotico di Sant'Antonino e del Duomo. Questi edifici, simboli della ricchezza culturale della città, si distinguono per la loro unicità e rappresentano un patrimonio che rivaluta Piacenza rispetto ad altre località provinciali. Scopriamo insieme il valore eccezionale di questi gioielli architettonici.

Piacenza, sul piano dell’artisticità e della storicità non è seconda a nessuna altra città provinciale o località ricca di tali valori culturali. Pertanto, senza ovviamente nulla togliere alla molteplicità di Palazzi cittadini e dei vari Templi in tal senso, vi sono tuttavia alcuni edifici civici... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Palazzo Farnese, Palazzo Gotico, Sant’Antonino e il Duomo: una conferenza della Società Dante

L'incanto dei giardini del palazzo di Caprarola, il "locus amoenus" dei Farnese torna a vivere | FOTO - I giardini del Palazzo Farnese di Caprarola riprendono vita grazie a un'importante opera di restauro, finanziata con 2 milioni di euro del Pnrr. 🔗continua a leggere

Palazzo Farnese a Caprarola: un capolavoro del Rinascimento - Il Palazzo Farnese, situato a Caprarola in provincia di Viterbo, è uno dei più affascinanti esempi di architettura rinascimentale in Italia. Costruito per la famiglia Farnese, questo palazzo offre un ... 🔗Lo riporta fulltravel.it

Palazzo Farnese - Il Palazzo detto il dado Farnese era considerato tra le quattro meraviglie di Roma. Alla morte di Odoardo Farnese nel 1626, vi si installò l’ambasciata di Francia. Nel 1731 l’ultima discendente della ... 🔗Riporta arte.it

GUIDE TURISTICHE PALAZZO FARNESE, CAPRAROLA / maggio: visite guidate a Palazzo Farnese - Ultime notizie turismo: GUIDE TURISTICHE PALAZZO FARNESE, CAPRAROLA / maggio: visite guidate a Palazzo Farnese ... 🔗Segnala unonotizie.it