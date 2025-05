Palazzina pericolante in via Tugini | ordinato lo sgombero

Una palazzina in via Tugini, angolo Corso Giannone, a Foggia, è stata dichiarata pericolante, con ordini di sgombero emessi per proteggere le famiglie residenti. Gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco stanno intervenendo per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona. Le operazioni di notifica alle famiglie sono già in corso.

Palazzina pericolante a Foggia. Sono in corso le operazioni di notifica alle famiglie residenti in una palazzina in via Tugini, angolo Corso Giannone, che avrebbe evidenziato delle criticità strutturali. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco.

