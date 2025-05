Pagelle Venezia Juve e della stagione | Locatelli da 7 Nico Gonzalez sufficienza tirata Conceicao MVP? – VIDEO

La Juventus conquista una vittoria fondamentale a Venezia, Decisivo il rigore trasformato nel finale, che ha segnato il destino della gara. Nelle pagelle di Juventusnews24 spiccano i voti per Locatelli, valutato 7, e per Nico Gonzalez, che si porta a casa una sufficienza tirata. Inoltre, si discute su Conceicao come MVP della partita. Scopri i dettagli nel nostro video!

Pagelle Venezia Juve (e della stagione): Locatelli da 7, Nico Gonzalez sufficienza tirata, Conceicao MVP? Tutti i voti di – VIDEO. La Juventus torna da Venezia con il massimo del risultato: una vittoria agguantata nel finale grazie al rigore trasformato da Locatelli che le consente di strappare il pass per la prossima Champions League. ha dato i voti ai protagonisti della sfida del Penzo, allargando il discorso all'intera stagione: molto bene Locatelli, Nico Gonzalez strappa una suffienza, Conceicao possibile MVP.

