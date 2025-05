Pagelle dei giocatori | Vannucchi e Capuano brillano Curcio e Cicerelli deludono

Nel match odierno, le pagelle dei giocatori evidenziano le prestazioni contrastanti della squadra. Mentre Vannucchi e Capuano si sono distinti con ottime prestazioni, Curcio e Cicerelli non hanno raggiunto le aspettative. Vannucchi, con un intervento decisivo nel primo tempo, e Capuano, solido in difesa, si sono guadagnati punteggi sopra la sufficienza. Scopriamo nei dettagli come si sono comportati singolarmente gli atleti in campo.

VANNUCCHI 6.5: si fa trovare pronto a fine primo tempo compiendo due interventi difficili. Nella ripresa ordinaria amministrazione, sempre sul pezzo DONATI 6: confermato nel ruolo di braccetto di destra almeno fino all’ingresso di Fazzi, chiude bene gli spazi CAPUANO 6.5: baluardo della retroguardia che dirige con decisione e autorevolezza MARTELLA 6.5: fa valere la propria esperienza in un confronto che è rimasto aperto fino all’ultimo CASASOLA 6: tiene in apprensione la difesa vicentina con le giocate pericolose. Meglio nel primo tempo, rimedia un cartellino giallo che potrebbe pesare ALOI 6: interpreta in modo apprezzabile il proprio ruolo, correndo molto e lottando su ogni pallone... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pagelle dei giocatori: Vannucchi e Capuano brillano, Curcio e Cicerelli deludono

