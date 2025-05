Padovano | Dopo la Champions la galera da innocente e 17 anni di processi

Dopo aver vissuto la gloria della Champions League, l'ex calciatore padovano ha affrontato un incubo: un arresto ingiusto per spaccio e ben 17 anni di battaglie legali. La sua incredibile storia di resilienza e ingiustizia prende vita in un docufilm, dove con ironia racconta il momento dell'arresto, confondendolo inizialmente con uno scherzo. Un racconto che sfida la sorte e la percezione della verità. Continua a leggere...

