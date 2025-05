Padova documenti falsi e furti | 12 stranieri espulsi in una settimana di maxi controlli

La Questura di Padova ha recentemente intensificato i controlli, portando all'espulsione di 12 stranieri irregolari in una settimana. Queste operazioni hanno messo in luce reati legati a stupefacenti e falsificazione di documenti, contribuendo a rendere la città più sicura. Scopri i dettagli di questa maxi operazione e le implicazioni per la sicurezza pubblica.

Operazione della Questura di Padova: 12 stranieri irregolari espulsi per reati vari, tra cui stupefacenti e documenti falsi... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Padova, documenti falsi e furti: 12 stranieri espulsi in una settimana di maxi controlli

Padova, documenti falsi e furti: 12 stranieri espulsi in una settimana di maxi controlli - Operazione della Questura di Padova: 12 stranieri irregolari espulsi per reati vari, tra cui stupefacenti e documenti falsi. 🔗Si legge su virgilio.it

Padova, furto in garage e fuga su un’auto rubata: arrestato 42enne dominicano - PADOVA (PD) - È stato colto in flagrante mentre cercava di allontanarsi a bordo di un’auto rubata dopo aver sottratto un paio di scarpe da un garage nel quartiere Terranegra a Padova. Il protagonista ... 🔗Lo riporta nordest24.it

Furti in abitazione, polizia Padova sgomina banda di stranieri - (ANSA) - PADOVA, 06 FEB - Sgominata dalla squadra Mobile di Padova una banda di 4 albanesi specializzata in furti in abitazioni ... ha esibito un documento falso che fino a quel momento gli ... 🔗Scrive msn.com