Padova 42enne bloccato con un' auto rubata e arnesi da scasso | arresto e foglio di via

A Padova, un 42enne dominicano è stato arrestato durante un intervento delle forze dell'ordine, trovato in possesso di un'auto rubata e attrezzi per scassinare. L'uomo, accusato di furto e ricettazione, ha ricevuto anche un foglio di via, segnando un altro importante intervento nel contrasto alla criminalità nella città.

Padova, furto in garage e fuga su un’auto rubata: arrestato 42enne dominicano - PADOVA (PD) - È stato colto in flagrante mentre cercava di allontanarsi a bordo di un’auto rubata dopo aver sottratto un paio di scarpe da un garage nel quartiere Terranegra a Padova. Il protagonista ... 🔗Da nordest24.it

Svegliato dall'abbaiare del cane scopre i ladri in garage e chiama la polizia: arrestato un 42enne a bordo di un'auto rubata - PADOVA - A svegliarlo è stato l'abbaiare del suo cane, un abbaiare che ha percepito come insolito. E dando un'occhiata alle immagini della telecamera posizionata sulla sua auto ... 🔗Segnala msn.com