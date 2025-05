Otto volte più pericoloso L’allarme di Coldiretti sugli alimenti stranieri | cosa succede

Coldiretti lancia un allarme riguardo agli alimenti stranieri, definiti "otto volte più pericolosi" per la salute rispetto a quelli italiani. In un contesto in cui la dieta mediterranea è celebrata per la sua qualità, l'organizzazione evidenzia i rischi associati ai cibi importati, sottolineando l'importanza di preservare e valorizzare il Made in Italy. Cosa c'è dietro questa preoccupazione? Scopriamolo insieme.

"Otto volte più pericoloso". L'allarme di Coldiretti sugli alimenti stranieri: cosa succede – Che la qualità del cibo italiano fosse alta lo sappiamo da tempo: la dieta mediterranea è considerata una delle migliori al mondo. Ma c'è di più. Secondo Coldiretti, il Made in Italy non è solo sinonimo di eccellenza, ma anche di maggiore sicurezza rispetto ai prodotti alimentari stranieri. "Otto volte più pericoloso". L'allarme di Coldiretti sugli alimenti stranieri: cosa succede. L'associazione lancia l'allarme basandosi su un'analisi dei dati dell' Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare): "I cibi e le bevande importate risultano otto volte più pericolosi rispetto a quelli prodotti in Italia"...

