Otto e mezzo Silvia Salis contro la destra | Abbassare il livello

Silvia Salis, neo sindaca di Genova, interviene ad "Otto e Mezzo" su La7 per discutere del suo successo alle comunali e delle sfide politiche con la destra. Sostenuta dal campo largo, Salis analizza se questo modello possa essere replicabile a livello nazionale, rispondendo alle domande di Lilli Gruber su come abbassare il livello del dibattito politico.

" Silvia Salis è stata sostenuta dal cosiddetto campo largo, il modello è replicabile anche a livello nazionale?": Lilli Gruber lo ha chiesto alla neo sindaca di Genova a Otto e mezzo su La7 riferendosi alla vittoria alle comunali. "L'esercizio da fare - ha riposto la prima cittadina, già vicepresidente del Coni - è concentrarsi sulle molte cose che uniscono, è sempre meglio amministrare una città o un paese gestendo le differenze piuttosto che far amministrare la destra". "Cosa si può fare per convincere i leader più riottosi?", l'ha incalzata la conduttrice. E lei: "Esempi come il nostro possono aiutare"... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it