Ottimismo a Piazza Affari | Ftse Mib in rialzo dopo rinvio dazi Usa

L'ottimismo riempie Piazza Affari grazie al rinvio dei dazi USA sull'Europa annunciato da Donald Trump. Dopo oltre mezz'ora di scambi, il principale listino, l'indice Ftse Mib, guadagna l'1,3%, sostenuto dalla performance brillante di Iveco (+3%), che attira l'interesse di diversi acquirenti per la sua divisione veicoli. Una rinnovata fiducia si espande nel mercato, portando il segno positivo tra gli investitori.

Torna l'ottimismo in Piazza Affari dopo il rinvio dei dazi Usa all'Ue annunciato dal presidente Donald Trump. E' interamente positivo il listino principale dopo oltre mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dell'1,3%, spinto da Iveco (+3%), che ha diversi pretendenti per la divisione veicoli blindati (Idv), tra cui Leonardo (+1,67%). Sugli scudi anche Stm (+2,58%), in linea con l'andamento dei titoli del settore in Europa e a Tokyo. Bene poi Interpump (+2,26%) e Stellantis (+2,2%), tra i titoli più esposti sul fronte dei dazi Usa, che Trump ha deciso di rinviare dal 1 giugno al 9 luglio... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ottimismo a Piazza Affari: Ftse Mib in rialzo dopo rinvio dazi Usa

Ottimismo a Piazza Affari: Ftse Mib in rialzo dopo rinvio dazi Usa - Torna l'ottimismo in Piazza Affari dopo il rinvio dei dazi Usa all'Ue annunciato dal presidente Donald Trump. E' interamente positivo il listino principale dopo oltre mezz'ora di scambi, con l'indice ... Come scrive msn.com

Borsa: Milano tutta positiva (+1,3%), sprint Iveco e Stellantis - Torna l'ottimismo in Piazza Affari dopo il rinvio dei dazi Usa all'Ue annunciato dal presidente Donald Trump. (ANSA) ... Riporta ansa.it

Piazza Affari in rialzo: utilities e difesa trainano il mercato - Piazza Affari chiude in positivo: A2A e Leonardo brillano, mentre MPS e Mediobanca risentono dello stacco dividendi. Da finanza.com