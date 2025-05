Ospiti di questa sera Gianni Morandi Antonello Venditti e Noemi Co-conduttrice Lorella Cuccarini

Questa sera, alle 21.20 su Canale 5, il trio de Il Volo torna con il secondo appuntamento di "Tutti per Uno 2025 – Viaggio nel Tempo". Ospiti d'eccezione della serata saranno Gianni Morandi, Antonello Venditti e Noemi, accompagnati dalla coconduttrice Lorella Cuccarini. Dopo il successo della prima puntata, le emozioni sono garantite in un viaggio musicale indimenticabile.

D opo gli ottimi ascolti della prima puntata, stasera alle 21.20 su Canale 5 ritornano i ragazzi di Il Volo per il secondo appuntamento con lo show musicale Tutti per Uno 2025 – Viaggio nel Tempo. Saranno tanti anche stasera gli ospiti del trio di “tenorini” Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sul suggestivo palco di Palazzo Te a Mantova. Accanto a loro la co-conduttrice Lorella Cuccarini. Il Volo, la clip dallo show “Tutti per uno” X Leggi anche › Il Volo torna in tv con “Tutti per uno 2025”, lo show registrato a Palazzo Te di Mantova Il Volo – Tutti per Uno 2025 stasera su Canale 5, la seconda puntata da Palazzo Te a Mantova... 🔗 Leggi su Iodonna.it