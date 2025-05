Ospitaletto cede al Siracusa | 3-2 nella semifinale di andata della Poule Scudetto

L'Ospitaletto subisce una sconfitta per 3-2 contro il Siracusa nella semifinale di andata della Poule Scudetto di Serie D. Nonostante un'ottima prestazione, la squadra di Andrea Quaresmini è stata protagonista di una rimonta avversaria nel finale. La qualificazione finale è ancora aperta, con tutto da decidere al ritorno, previsto domenica 1° giugno allo Stadio Gino Corioni.

L'Ospitaletto cede nel finale alla rimonta del Siracusa che vince 3-2 nella semifinale di andata della Poule Scudetto di serie D. L'accesso alla finale è ancora in gioco e tutto si deciderĂ domenica 1° giugno con il ritorno allo Stadio Gino Corioni. La formazione di Andrea Quaresmini ha lasciato la Sicilia con sentimenti contrastanti visto che, da una parte, c'è la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo per raggiungere una qualificazione che può essere alla portata. Dall'altra, però, in casa bresciana c'è pure grande rammarico per lo svolgimento della gara al De Simone, dove agli ospiti non è bastato andare in vantaggio per due volte per poter tornare a casa con un risultato positivo...