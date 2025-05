Osimo alle urne oggi si continua L’affluenza è in leggero calo Si vota per il 18esimo sindaco

Oggi Osimo si prepara a chiudere le urne per eleggere il suo 18esimo sindaco, ma l'affluenza è in leggero calo rispetto alle attese. Dopo una prima giornata di votazioni, gli osimani sono ancora chiamati a esprimere il proprio voto fino alle 15. La competizione politica si fa sentire, con i cittadini attivi e partecipi in un momento cruciale per il futuro della città.

La prima giornata di voto è appena terminata e oggi gli osimani sono chiamati a recarsi alle urne fino alla chiusura delle 15 per eleggere, a solo un anno di distanza, il 18esimo sindaco. Attorno alle 10.30 ieri aveva già votato al seggio 2 della scuola primaria "Bruno da Osimo" in centro storico la candidata del centrosinistra Michela Glorio che può contare su una larga coalizione formata da otto liste: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Energia Nuova, Ecologia e Futuro, Michela Glorio Sindaco, Uniti per Glorio, OsiAmo e Popolari per Osimo. Poco dopo, verso le 11, ha infilato la scheda nell’urna del seggio 32 alla scuola primaria "Marta Russo" la candidata del centrodestra Michela Staffolani che corre con il sostegno di Fratelli d’Italia, Rinasci Osimo e una terza lista civica, Viva Osimo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Osimo alle urne, oggi si continua. L’affluenza è in leggero calo. Si vota per il 18esimo sindaco

