Osimhen Juve e non solo | pronte queste tre alternative in caso di fumata nera per l’attaccante del Napoli A chi pensa il club

La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato in cerca di un centravanti da affiancare al suo reparto offensivo. In caso di fumata nera per Victor Osimhen, obiettivo primario, il club bianconero ha già pronte tre alternative valide. Scopriamo insieme quali sono gli attaccanti che la Juve sta considerando per rinforzare la squadra e raggiungere i propri obiettivi per la prossima stagione.

Osimhen Juve e non solo: pronte queste tre alternative in caso di fumata nera per l’attaccante del Napoli. A chi pensa il club bianconero per l’attacco. Ci sono novità per quanto riguarda il mercato Juve, sempre alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione. Il primo nome sulla lista è e resta quello di Victor Osimhen, attaccante che il Napoli si prepara a cedere. I bianconeri però non vogliono farsi trovare impreparati e sondano anche altre tre piste nel caso in cui questa desse come esito una fumata nera: nella lista del club ci sono anche David in uscita dal Lille, Gyokeres che lascerà lo Sporting Lisbona e Retegui dell’Atalanta... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve e non solo: pronte queste tre alternative in caso di fumata nera per l’attaccante del Napoli. A chi pensa il club

