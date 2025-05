Ortona verso il ballottaggio | Fratino e Di Nardo si contendono la poltrona di sindaco

Ortona si dirige verso il ballottaggio, con i candidati di centrodestra Angelo Di Nardo e Nicola Fratino pronti a contendersi la carica di sindaco. Le votazioni del 25 e 26 maggio hanno delineato il panorama elettorale, lasciando ora agli elettori la decisione finale nelle urne dell'8 e 9 giugno. Emergeranno nuovi sviluppi in vista di questa sfida cruciale per il futuro della cittĂ .

