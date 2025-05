Orsolini azzurro | arriva la convocazione in Nazionale

Riccardo Orsolini torna a indossare la maglia azzurra: il ct Luciano Spalletti lo ha inserito nella lista dei convocati per le prime partite di qualificazione ai Mondiali 2026. La Nazionale italiana affronterà la Norvegia il 6 giugno ad Oslo, dando così una nuova opportunità al talento del Bologna di brillare sul palcoscenico internazionale.

Bologna, 26 maggio 2025 – Toc, toc: la Nazionale torna ad aprire la porta a Riccardo Orsolini. Luciano Spalletti ha sciolto le riserve, diramando poco fa la lista dei convocati per le prime gare di qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026, in programma ad Oslo, il 6 giugno contro la Norvegia, e il 9 a Reggio Emilia contro la Moldova. E nell'elenco dei 27 giocatori scelti dal ct azzurro, Orso c'è. Il bomber rossoblù, dopo quasi un anno esatto, ritroverà così la maglia della Nazionale, momentaneamente sfilata dopo le amichevoli pre-Europeo contro Ecuador e Turchia, ed inseguita per tutto l'arco della stagione, gonfiando reti, servendo assist e trascinando il suo Bologna alla vittoria della Coppa Italia e al conseguente ritorno in Europa...

