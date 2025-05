Orsini lancia da Bologna il piano per l’export | Industria italiana da rilanciare con urgenza

Da Bologna, Orsini presenta un piano urgente per il rilancio dell'export dell'industria italiana. In vista dell'assemblea di Confindustria, i temi cruciali includono la sicurezza sul lavoro, la transizione energetica, l'impatto dei dazi e il ruolo dell'Europa nella crescita economica. Un incontro strategico per affrontare le sfide del settore e promuovere la competitività delle imprese italiane nel mercato globale.

