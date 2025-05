oroscopo provocatorio e pungente della settimanadal 20 al 26 maggio 2025

...po' di cinismo. Preparatevi a scoprire cosa riservano le stelle a ciascun segno in questo periodo frizzante e di tensione, dove ogni previsione è un invito a riflettere e a sfidare i vostri limiti. Siete pronti a ridere sotto i baffi mentre affrontate le avversità? Allacciate le cinture, perché la verità può fare male, ma è sempre liberatoria!

Benvenuti in una nuova settimana in cui i pianeti non hanno pietà, i transiti sono passivo-aggressivi e il cosmo pare scritto da un autore saturo di sarcasmo. Se speravate in consigli dolci e incoraggianti, accomodatevi pure altrove: qui si serve verità cosmica cruda, condita con ironia, sfottò e una spruzzata di autocritica. Spoiler: l’universo non ha tempo per le vostre lagne. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Scalpitante come sempre, ma stavolta stai caricando a testa bassa. contro un muro. Fermati prima che il muro ti quereli. Questa settimana ti servirebbe un freno a mano emotivo, o almeno qualcuno che ti tolga la caffeina... 🔗 Leggi su Lortica.it