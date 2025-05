Scopriamo insieme l'oroscopo della settimana dal 26 maggio al 1 giugno 2025, che promette sorprese e buone vibrazioni per ogni segno. In particolare, l'Ariete si illumina questo periodo, con il successo del live action di Lilo & Stitch, simbolo di gioia e avventura. Preparatevi a vivere una settimana ricca di opportunità e positività , con le stelle che brillano a vostro favore!

ARIETE – Lilo & Stitch boom al botteghino. È boom al botteghino per il live action Disney Lilo & Stitch, due personaggi da sempre amatissimi dai bambini e non solo. E amatissimi dagli astri, in queste settimane, siete anche voi dell’Ariete. Preparatevi, infatti, a un’altra settimana da 5 stelle più. In tutti gli ambiti. Per tutti i giorni. E con un picco monstre di Fortuna tra giovedì e venerdì. Che fare in quei giorni? Magari scrivere alla propria crush. Magari mandare quel curriculum. Magari prendere quella decisione importante che rimandate sempre. Vedrete che sarà la volta buona. Fidatevi di me! Oroscopo della settimana dal 26 maggio al 1° giugno 2025 Davide Maggio... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it