Orinatoio Morgan lo sfogo del cantante per la targa ai bagni di un festival | Merito una cosa del genere?

"Orinatoio Morgan. Ex giudice, cantante, artista", questa la targa comparsa nei bagni delle donne del Mi Ami Festival, a Milano, "ad imperitura memoria", firmata "la comunit√† artistica italiana tutta". Un gesto violento, come commenta il diretto interessato, che si sfoga in un post su Instagram...