Il festival Mi Ami di Milano ha suscitato polemiche quando un orinatoio con il nome del cantante Morgan, al secolo Marco Castoldi, è apparso nel bagno delle donne. Sconcertato, l'artista ha denunciato l'episodio, chiedendosi cosa avesse fatto di male per meritare una simile derisione. Scopriamo di più su questa controversa situazione che ha colpito il mondo della musica.

Il musicista e cantante poliedrico Morgan, al secolo Marco Castoldi, è rimasto basito quando ha saputo che un orinatoio con il suo nome è comparso nel bagno delle donne al Mi Ami festival di Milano lo scorso weekend. La denuncia è arrivata dallo stesso artista, che dopo aver ricevuto la foto della targa da una sua amica, ha scelto di inviarla in una chat composta da giornalisti e personaggi del mondo musicale. Sull’insegna del bagno si legge: «Orinatoio Morgan – ad imperitura memoria, la comunità artistica italiana tutta», che lo definirebbe «ex giudice, cantante, artista». L’ex frontman dei Bluvertigo ha denunciato l’accaduto sui social, chiedendo l’appoggio dei colleghi artisti senza nascondere l’amarezza per l’installazione di dubbio gusto che gli è stata dedicata... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Orinatoio Morgan”: al festival Mi Ami sfregio nei confronti del cantante. «Cosa ho fatto di male?»

