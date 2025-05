Oriali una seconda vita da vecchio saggio Perché non chiedergli di restare anche senza Conte?

Oriali, un nome che evoca storie di passione e saggezza calcistica. La sua carriera è un viaggio di riscatto e grandezza, un legame indissolubile con la storia del calcio italiano. Con l'ipotesi di una sua permanenza, anche priva di Conte, si delinea un futuro ricco di potenzialità. I paragoni con leggende come Diego, Allodi e Bianchi rendono il gioco sempre più affascinante, mentre il richiamo alla tradizione si fa sentire forte e chiaro

Oriali, una seconda vita da vecchio saggio. Sarebbe un onore se rimanesse anche senza Conte Ora che sono quattro, il giochino dei confronti si fa più complicato. Il primo è stato quello di Diego, del riscatto, quello inimmaginabile. Appena dietro: le figure di Italo Allodi e Ottavio Bianchi, i gol in trasferta di Bruno Giordano, quelli di Carnevale. La fascia di capitano che Bruscolotti cedette in cambio di una promessa. Mantenuta. Sul secondo si staglia ancora l’immagine di Diego, naturalmente. E poi Crippa, Careca, Alemao, il duello con il Milan. Moggi non ci piace tanto ricordarlo per tutto quello che è successo dopo, ma ebbe un ruolo importante... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Oriali, una seconda vita da vecchio saggio. Perché non chiedergli di restare anche senza Conte?

