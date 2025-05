Oriali sul futuro di Conte | Non so ancora cosa farà il mister Mi piacerebbe proseguire qui

Sul lungomare di Napoli, in un clima di festa a bordo di un bus scoperto, Lele Oriali ha condiviso le sue incertezze riguardo al futuro di Antonio Conte. Intervistato dalla Rai, il coordinatore dello staff tecnico azzurro ha espresso il desiderio di proseguire l'esperienza nella squadra, sottolineando la sua soddisfazione e quella del gruppo nel vivere questa avventura.

Dal bus scoperto in festa sul lungomare di Napoli, il coordinatore dello staff tecnico azzurro Lele Oriali ha parlato ai microfoni della Rai del futuro di Antonio Conte e del suo. "Non so ancora cosa farà il mister. Io spero che si possa continuare qui. Mi sono trovato benissimo, sia io che la... 🔗 Leggi su Napolitoday.it