Oriali prova a trattenere Conte al Napoli | Spero che ci sia ancora questa possibilità! Se glielo abbiamo detto? Sempre tutti i giorni

In un'intervista che suscita interesse tra i tifosi, Lele Oriali, team manager del Napoli, esprime la sua speranza di trattenere Antonio Conte. Le sue parole pubbliche mirano a convincere l'allenatore leccese a rimanere nel club partenopeo, sottolineando l'entusiasmo che circonda la recente vittoria del Napoli in campionato. La passione di Oriali riflette il forte legame tra l'allenatore e la squadra.

Oriali, team manager del Napoli, prova a convincere Conte anche pubblicamente! Le sue parole sono indicative ed esortano il leccese a fare questo. La festa scudetto del Napoli raccoglie anche le impressioni di Lele Oriali. Il team manager azzurro ha concesso un'intervista ai microfoni di Rai 2 e ha parlato del futuro di Antonio Conte, che sembra un po' più vicino ai campioni d'Italia. Ecco le sue parole che sanno di tentativo di permanenza all'ombra del Vesuvio. PAROLE – « Questo Scudetto una delle esperienze più belle della mia vita. Spero ci sia ancora la possibilità di regalare altre soddisfazioni...

RAI - Napoli, Oriali: "Con Conte il binomio funziona, speriamo che lui resti, io sto bene qui, i tifosi mi hanno accolto con affetto" - Lele Oriali è intervenuto ai microfoni della Rai durante la festa scudetto. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Conte-Oriali è un binomio che funziona. È una delle esperienze più belle dell ... 🔗Riporta napolimagazine.com

Napoli, Kvaratskhelia a rapporto da Conte e Oriali - Ecco, c’entra solo la sua prova nel secondo tempo con la Roma ... Per i passaggi sbagliati? Conte e Oriali hanno voluto parlare con lui, lo hanno affrontato faccia a faccia. 🔗Secondo ilmattino.it

Conte alla Juventus, lo conferma la frase di Oriali («non posso andare dove va lui»). Ma Oriali smentisce - La frase di Oriali rivela il passaggio di Conte alla Juventus. Oriali non potrà seguirlo. A Napoli, ovviamente, andrà Allegri ... 🔗ilnapolista.it scrive