Oriali dalla festa scudetto | Con Conte un binomio straordinario a Napoli sto benissimo Futuro? Spero una cosa

In occasione della festa scudetto del Napoli, Gabriele Oriali, collaboratore di Antonio Conte, ha condiviso le sue emozioni e riflessioni sulla vittoria contro l’Inter. Le sue parole rivelano un legame speciale con la città e la squadra, esprimendo la sua gratitudine per l'esperienza vissuta e le speranze per il futuro. Scopriamo insieme le sue impressioni dopo questo trionfo storico.

Gabriele Oriali ha parlato ai microfoni della Rai in occasione della festa scudetto del Napoli. L'ex Inter e collaboratore tecnico di Antonio Conte si è espresso sulla sua avventura con il club partenopeo e sul futuro dell'allenatore salentino. Sono infatti sempre più insistenti le voci di un possibile addio e un ritorno alla Juventus. LE PAROLE – «Per fortuna è un binomio che funziona, visti i risultati che otteniamo. Quello napoletano è un popolo impagabile, meritano tutto questo...

