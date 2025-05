ora tutti scoprono gaza ma questo giornale da tempo urla da solo il dramma dei palestinesi e moni ovadia ce ne dà atto

Negli ultimi tempi, l'attenzione globale si è concentrata su Gaza, ma questo giornale ha da tempo sollecitato l'attenzione sul dramma dei palestinesi. Moni Ovadia riconosce l'importanza di una narrazione completa, anziché frammentata. In quel contesto, il Giornale corsaro ha intrapreso un percorso coraggioso, affrontando le verità scomode che altri hanno esitato a raccontare, sfidando la narrazione predominante.

La questione è che questo Giornale corsaro ha battuto le rotte che gli altri hanno lasciato sguarnite non perché non ci fossero i fatti ma perché raccontare quei fatti per intero e non a pezzi, avrebbe significato smontare la Verità edificata dai Giusti senza se e senza ma "Mobilitazione per...