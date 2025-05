Ora l’Ucraina può attaccare in Russia tolto limite di gittata delle armi inviate a Kiev Mosca | “Pericoloso”

L'ultima dichiarazione del cancelliere tedesco Merz apre la possibilità per l'Ucraina di colpire obiettivi militari in Russia, dopo la rimozione del limite di gittata per le armi inviate a Kiev. Tuttavia, Merz non ha confermato se la Germania fornirà missili da crociera Taurus. Il Cremlino ha già etichettato questa decisione come "piuttosto pericolosa", innescando preoccupazioni su un ulteriore escalation del conflitto.

