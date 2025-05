Opporsi all’uso dei dati pubblici per addestrare Meta AI | procedure su Facebook Instagram e dubbi GDPR

Il 26 maggio rappresenta l'ultima opportunità per gli utenti europei di opporsi all'uso dei propri dati pubblici da parte di Meta per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale su piattaforme come Facebook e Instagram. Con l'approssimarsi della scadenza, emergono interrogativi riguardo alle implicazioni legate al GDPR e alla privacy degli utenti, mentre Meta intende procedere con l'integrazione dei dati a partire dal giorno successivo.

Come opporsi all'uso dei dati pubblici da parte di Meta AI