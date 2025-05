Operaio si infortuna alle terme di Grado elitrasportato a Udine

Un operaio ha subito un infortunio alle Terme Marine di Grado, cadendo da una scala di poco più di mezzo metro. L'incidente, avvenuto durante i lavori di ristrutturazione al secondo piano, ha comportato un importante trauma alla schiena, portando all'eli-trasporto dell'uomo a Udine. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per valutare le cause e le eventuali responsabilità.

GRADO - Cade da una scala da poco più di mezzo metro di altezza ma batte violentemente la schiena. E' quanto accaduto in un locale all'interno del secondo piano delle Terme Marine, dove si stanno concludendo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento della struttura, a un operaio questa...

