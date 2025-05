Operaio cade da una scala a San Polo Torrile | grave al Maggiore

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a San Polo Torrile lunedì 26 maggio, quando un operaio è caduto da una scala mentre svolgeva delle operazioni. L’incidente, avvenuto in un'azienda di via IV Novembre, ha portato il lavoratore a subire ferite gravi, necessitando di immediati soccorsi. Le cause dell’accaduto sono attualmente in fase di accertamento.

