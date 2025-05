Onde morbide laterali e labbra dipinte con il rossetto rosso Ferrari la scuderia del pilota automobilistico monegasco Charles Leclerc

Nell'incantevole cornice del Principato di Monaco, Charlène di Monaco incanta nuovamente con il suo stile impeccabile. Con onde morbide, labbra dipinte di rosso Ferrari e un outfit total red, la consorte del principe Alberto celebra l’eleganza e il glamour, facendo il suo ingresso trionfale all'evento di F1. La sua scelta di un'acconciatura soft e dettagli audaci la conferma ancora una volta icona di tendenze beauty e moda.

C ontinua la parata di stile di Charlène di Monaco, che si conferma lanciatendenze beauty grazie all’ultimo look sfoggiato nell’evento sportivo monegasco di F1. Per premiare i vincitori, la 47enne ha scelto un outfit rosso totale accompagnato da acconciatura soft raccolta e dal rossetto infuocato in pendant. Esaltando la sua eleganza naturale e il suo stile sofisticato ma moderno a prescindere. Charlene di Monaco e la rivoluzione della gonna multicolor: una tavolozza couture all’E-Prix X L’ultimo hair look primaverile di Charlène di Monaco. Monte-Carlo, 25 maggio 2025, finalissima del Grand Premio di Formula Uno... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Onde morbide laterali e labbra dipinte con il rossetto rosso Ferrari, la scuderia del pilota automobilistico monegasco Charles Leclerc

Patch Volumizzanti e Idratanti per Labbra morbide e carnose: provali subito! - Vuoi labbra morbide, idratate e naturalmente più carnose? Scopri i migliori patch volumizzanti che nutrono e rimpolpano in pochi minuti, per un sorriso sempre perfetto! Le labbra sono una delle ... Si legge su stylosophy.it

I capelli medi sono ancora più belli con le onde morbide: i look da provare - I capelli con onde morbide sono una delle acconciature più ... Lasciate che le onde cadano naturalmente, ma aggiungete piccole trecce laterali per un tocco più boho. Potete intrecciare solo ... Secondo grazia.it

Labbra, come renderle più belle - Le labbra potrebbero essere un incomparabile strumento di seduzione se ben curate. Ecco perché quest’oggi voglio fornirvi alcuni pratici consigli che vi permetteranno di avere labbra morbide e ... pourfemme.it scrive