Onana shock al Manchester United! Adesso rischia la cessione

L'esperienza di André Onana al Manchester United è a rischio, con il club che valuta seriamente la cessione del portiere. Arrivato dall'Inter per una cifra importante, Onana ha deluso le aspettative, segnando un inizio di stagione da incubo che potrebbe portare a un suo imminente addio. La situazione attuale mette in discussione il futuro del giocatore nel team.

L'esperienza di André Onana al Manchester United potrebbe già finire nei prossimi mesi. Il portiere ha fatto malissimo e il club sta valutando la cessione. FLOP – Peggio di André Onana al Manchester United non si può fare. Il portiere è arrivato dall' Inter due estati fa per una cifra intorno ai 58 milioni di euro e potrebbe già lasciare il club a causa dei numerosi errori fatti tra i pali. Sia con Erik Ten Hag che con Ruben Amorim la storia non è cambiata e la società dei Red Devils pare si stia convincendo di lasciarlo andare. Anche alla finale di Uefa Europa League Onana avrebbe potuto fare meglio: mercoledì scorso l'estremo difensore ha perso la sua terza finale consecutiva europea...

