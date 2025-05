Omicidio-suicidio relazione tra donne Vannacci choc | Perché nessuno parla di matriarcato?

Dopo il tragico omicidio-suicidio di Ponticelli, l'europarlamentare Roberto Vannacci riaccende il dibattito con un controverso post sui social. Il caso di Ilaria Capezzuto e Daniela Strazzullo solleva interrogativi sul ruolo del matriarcato nelle dinamiche relazionali, mettendo in luce una questione spesso trascurata. Perché nessuno ne parla? Analizziamo le implicazioni di questa vicenda e il silenzio che la circonda.

A distanza di giorni dal tragico omicidio-suicidio avvenuto a Ponticelli, l’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci torna a far discutere con un post pubblicato sui suoi canali social. Il riferimento è alla vicenda in cui Ilaria Capezzuto ha sparato alla compagna Daniela Strazzullo, morta il... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Omicidio-suicidio relazione tra donne, Vannacci choc: "Perché nessuno parla di matriarcato?"

Omicidio-suicidio Napoli, la provocazione di Vannacci: "È femminilità tossica?" - (Adnkronos) - Anche la femminilità è tossica? E' la provocazione lanciata via social dal vicesegretario della Lega Roberto Vannacci dopo il caso avvenuto a Napoli della 31enne uccisa con un colpo alla ... 🔗Riporta msn.com

Napoli, Vannacci sul caso della donna uccisa dall’ex compagna: «Femminilità tossica» - Roberto Vannacci è intervenuto con un post pubblicato su Facebook in merito all’omicidio-suicidio avvenuto il 23 maggio nella zona orientale di Napoli, dove Ilaria Capezzuto ha sparato alla compagna D ... 🔗Secondo msn.com