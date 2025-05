Omicidio Resinovich marito Visintin dopo scomparsa | Niente a che fare con la morte di Liliana a disposizione per eventuale processo

L'omicidio di Liliana Resinovich continua ad alimentare il mistero dopo la sua scomparsa il 14 dicembre 2021. In attesa di sviluppi dal gip Flavia Mangiante, le indagini si concentrano su Claudio Sterpin, il marito della donna, la cui posizione rimane delicata. La richiesta di incidente probatorio potrebbe rivelare nuovi elementi chiave in questo intricato caso.

Attesa nei prossimi giorni anche una decisione da parte del gip Flavia Mangiante, che dovrà stabilire se accogliere la richiesta di incidente probatorio per ascoltare Claudio Sterpin Proseguono le indagini sul giallo di Liliana Resinovich, la donna triestina scomparsa il 14 dicembre 2021 e ri... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Resinovich, marito Visintin dopo “scomparsa”: “Niente a che fare con la morte di Liliana, a disposizione per eventuale processo”

