Omicidio Liliana Resinovich i dubbi sulle accuse al marito Sebastiano Visintin | il ritrovamento e le lesioni

L'omicidio di Liliana Resinovich continua a sollevare interrogativi, con il marito Sebastiano Visintin sotto inchiesta. Il ritrovamento del corpo e le evidenze delle lesioni alimentano nuovi dubbi sulla dinamica dell'evento e sul luogo in cui è stato occultato il cadavere. In questo articolo, esploreremo i fattori che complicano ulteriormente la vicenda.

Nuovi dubbi sull'omicidio Liliana Resinovich: il marito Visintin è indagato, ma restano interrogativi su dinamica e nascondiglio del corpo...

