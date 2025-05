Omicidio Fiorenza Rancilio assolto il figlio per vizio totale di mente | “La uccisi per evitarle la vivisezione”

Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, accusato dell'omicidio della madre Fiorenza Rancilio, è stato assolto per vizio totale di mente dalla Corte di Assise di Milano. Gli avvocati hanno sostenuto che l'atto violento, avvenuto nel dicembre 2023, fosse motivato da "pensieri deliranti" e dalla convinzione di dover proteggere la madre da una presunta vivisezione. La sentenza solleva interrogativi sulle dinamiche familiari e sulla salute mentale.

Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, accusato di aver ucciso la madre, l’ereditiera Fiorenza Rancilio, a dicembre 2023, è stato assolto dai giudici della Corte di Assise di Milano per vizio totale di mente: "Il delitto è stato determinato da pensieri deliranti"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Omicidio Fiorenza Rancilio, assolto il figlio per vizio totale di mente: “La uccisi per evitarle la vivisezione”

Omicidio Fiorenza Rancilio, assolto il figlio per vizio totale di mente: “La uccisi per evitarle la vivisezione” - Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, accusato di aver ucciso la madre, l’ereditiera Fiorenza Rancilio, a dicembre 2023, è stato assolto dai giudici della ... 🔗Riporta fanpage.it

Omicidio Fiorenza Rancilio, assolto il figlio per infermità mentale. Misura di sicurezza in una Rems per 10 anni - Questa la scena che si trovarono di fronte coloro che entrarono nell’appartamento di Fiorenza ... di Milano ha assolto per vizio totale di mente Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, il 37enne figlio ... 🔗Secondo ilfattoquotidiano.it

Omicidio dell'ereditiera Rancilio, il figlio è stato assolto per vizio totale di mente - Vizio totale di mente. Con questa motivazione è stato assolto Guido Pozzolini Gobbi Rancilio dall'accusa di aver ucciso la madre Fiorenza, ereditiera di una nota famiglia di immobiliaristi. 🔗Lo riporta tg24.sky.it