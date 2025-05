Omicidio di Vasilica Potincu a Legnano l’ex marito | ‘Non c’entro’ la pista dei clienti

L'omicidio di Vasilica Potincu, la 35enne romena trovata senza vita a Legnano, ha scatenato inquietudine tra i residenti. Il suo ex marito smentisce coinvolgimenti, mentre si indaga anche sulla pista dei clienti. La scoperta del cadavere, avvenuta il 25 maggio, ha sollevato interrogativi su questa tragica vicenda, richiamando l'attenzione della comunità e delle autorità.

Il caso dell’efferato omicidio di Vasilica Potincu, la 35enne romena trovata senza vita in un appartamento di via Stelvio a Legnano, ha scosso profondamente la comunità locale. Il cadavere della donna è stato scoperto nella giornata di domenica 25 maggio da un vicino di casa, allarmato dalla porta socchiusa. Una scena raccapricciante si è presentata ai suoi occhi: Vasilica giaceva in una pozza di sangue, colpita a morte da un coltello da cucina conficcato nella schiena. Vasilica lavorava a Legnano come escort. Secondo i primi rilievi medico-legali, la morte risalirebbe alla sera del sabato precedente... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio di Vasilica Potincu a Legnano, l’ex marito: ‘Non c’entro’, la pista dei clienti

