Omicidio a Legnano si è costituito l’ex marito di Vasilica ma dice Non c’entro nulla

A Legnano, l'omicidio di Vasilica ha scosso la comunità: la donna è stata trovata morta in un appartamento con un coltello nella schiena. Si è costituito l'ex marito, ricercato dalle autorità, ma lui nega qualsiasi coinvolgimento nel delitto. Le indagini proseguono, mentre emergono dettagli inquietanti su una tragedia che ha segnato la vita di molti.

