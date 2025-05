Ombrelloni e sdraio vandalizzati raid nella notte allo chalet Hosvi di Civitanova La rabbia del sindaco | Offesa al lavoro

Nella notte, un raid vandalico ha colpito lo chalet Hosvi di Civitanova, distruggendo ombrelloni e sdraio. Il sindaco manifesta la sua rabbia, definendo l'episodio un'offesa al lavoro di tanti. La movida, sempre più presente sul lungomare, sembra aver trasformato la spiaggia in un terreno fertile per atti di vandalismo, destando preoccupazione tra i cittadini e gli operatori del settore.

CIVITANOVA Vandali scatenati nella notte a Civitanova. Lo spostamento della movida sul lungomare ha reso proprio la spiaggia terreno di bagordi. E ad essere prese di mira sono state le attrezzature... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ombrelloni e sdraio vandalizzati, raid nella notte allo chalet Hosvi di Civitanova. La rabbia del sindaco: «Offesa al lavoro»

