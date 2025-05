Omaggio alle grandi donne Svolta nella toponomastica

L'opera toponomastica di Vimercate celebra le grandi donne che hanno segnato la storia della città, da figure storiche come le suore di Maria Bambina, custodi dell’educazione per generazioni, a Luisa Cassanmagnago Cerretti, leader politica e pioniera dell'uguaglianza. Questo libro rende omaggio a chi ha lottato per libertà e diritti, trasformando la memoria collettiva in un tributo duraturo all'influenza femminile.

Libertà, uguaglianza, educazione: la toponomastica a Vimercate diventa un libro di storia e rende omaggio ai grandi che hanno lasciato il segno in città, dalle suore di Maria Bambina alla guida dell’asilo di Oreno per 120 anni, a Luisa Cassanmagnago Cerretti, vicepresidente del gruppo del Partito Popolare europeo. Due spazi dedicati anche ad Altiero Spinelli e alle Madri Costituenti. La cartina si arricchisce ufficialmente. La Giunta ha deciso di colmare le lacune, obiettivo "rendere omaggio a persone e realtà che hanno avuto un ruolo locale, nazionale ed europeo e che hanno sempre promosso valori fondamentali"... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omaggio alle grandi donne . Svolta nella toponomastica

