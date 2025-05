Oltre un milione e mezzo di euro per mitigare il rischio idrogeologico

La Regione Lombardia ha approvato un finanziamento di oltre un milione e mezzo di euro per affrontare il rischio idrogeologico nel lecchese. A seguito di una delibera della Giunta, proposta dall'assessore Gianluca Comazzi, questi fondi saranno destinati a interventi urgenti volti a garantire la sicurezza del territorio e a prevenire danni legati a fenomeni naturali.

Regione Lombardia ha stanziato oltre un milione e mezzo per interventi urgenti nel territorio lecchese sul fronte idrogeologico. Questa mattina la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi, ha approvato una delibera per il riutilizzo di economie... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Oltre un milione e mezzo di euro per mitigare il rischio idrogeologico

Incendi, la giunta stanzia oltre un milione e mezzo per nuovi ristori alle vittime - La giunta regionale ha stanziato oltre 1,5 milioni di euro per fornire nuovi ristori alle vittime degli incendi del luglio 2023. 🔗continua a leggere

Umbria, Francesco Filipponi: “Oltre un milione di euro per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati” - Il consigliere regionale del Partito Democratico, Francesco Filipponi, ha annunciato un investimento di oltre un milione di euro per il 2024-2025, mirato al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati in Umbria. 🔗continua a leggere

Piscina comunale, nuovi lavori per oltre un milione di euro - La piscina comunale del Murialdo si prepara a un importante rinnovamento grazie a un nuovo lotto di lavori del valore di oltre un milione di euro. 🔗continua a leggere

“Ancora oltre mezzo milione di euro per interventi sull’edilizia scolastica. Attenzione costante alle scuole” - “Ancora oltre mezzo milione di euro per interventi sull’edilizia scolastica. Attenzione costante alle scuole” ... 🔗Come scrive lanazione.it

Mercato nero dell’oro, nei guai ditta e corrieri clandestini. Sequestro per oltre mezzo milione di euro - La guardia di finanza ferma due nordafricani con due chili e mezzo di lamine d’oro in auto. Scatta poi la perquisizione in una ditta del Valdarno aretino: trovati 332mila euro in contanti ... 🔗Si legge su msn.com

Tromba d’aria e allagamenti, la conta dei danni del maltempo nella Marca: mezzo milione di euro - TREVISO - I danni della bomba d’acqua e della tromba d’aria ammontano a oltre mezzo milione di euro. I Comuni ieri ancora lavoravano per completare la pulizia delle strade e ... 🔗Come scrive ilgazzettino.it