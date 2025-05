Oltre un milione e mezzo di euro per mitigare il rischio idrogeologico

La Regione Lombardia ha destinato oltre un milione e mezzo di euro per interventi urgenti volti a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio lecchese. La Giunta regionale, sotto la proposta dell'assessore Gianluca Comazzi, ha approvato una delibera per il riutilizzo di economie, sottolineando l'importanza della sicurezza ambientale e della salvaguardia del territorio.

