Oltre 400 partecipanti alla prima Crazy Run

Oltre 400 partecipanti hanno preso parte alla prima edizione della Crazy Run, un evento festoso che ha colorato il cuore della città con sorrisi e energia. Partendo dall'Arco della Pace, questa corsa non competitiva di 5 chilometri, promossa da iSemprevivi! ETS, ha messo in luce l'importanza di dire no al pregiudizio sulla salute mentale, incoraggiando un messaggio di inclusione e positività. Un successo da ricordare!

Oltre 400 partecipanti, colori e sorrisi, 5 chilometri di libertà nel cuore della città. Una domenica speciale, con partenza dall'Arco della Pace, per la prima edizione della Crazy Run, corsa non competitiva promossa da iSemprevivi! ETS per dire no al pregiudizio verso la salute mentale e sì all' inclusione. C'erano persone di tutte le età: chi correva, chi camminava e chi pedalava. Nessun cronometro, né classifica: solo il desiderio di partecipare, incontrarsi e condividere uno spazio libero e accogliente. A dare il via alla corsa e a sostenere il messaggio di apertura e solidarietà è stato un testimonial d'eccezione, Beppe Bergomi...

