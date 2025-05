Oltre 40 gradi a fine maggio allerta caldo in Spagna L’allarme degli esperti | La primavera sta sparendo

La Spagna si prepara ad affrontare un fine maggio caratterizzato da un'eccezionale ondata di caldo, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi, ben al di sopra delle medie stagionali. Questa situazione allarmante, segnalata dagli esperti dell'Agenzia statale di meteorologia, evidenzia il preoccupante fenomeno della scomparsa della primavera e le conseguenze del cambiamento climatico.

È un fine maggio rovente, ben oltre le medie stagionali, quello che si prepara ad affrontare la Spagna. Nelle regioni a sud del Paese si attendono nei prossimi giorni temperature superiori ai 40°, circa dieci in più delle medie della stagione. A lanciare l’allerta è l’Agenzia statale di meteorologia Amet, secondo cui l’ondata di calore anomala – la prima del 2025 e in anticipo rispetto al solito – è destinata a durare per tutta la settimana. A provocare il brusco innalzamento delle temperature è una massa di aria calda sahariana proveniente dal Nord Africa, con temperature notturne superiori ai 20°C... 🔗 Leggi su Open.online