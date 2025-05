Oltraggio floreale al Cinema Eden gare di briscola sagre e mostre | gli eventi di oggi

Oggi, 26 maggio, l'Aretino si anima con un ricco bouquet di eventi: dal suggestivo "Oltraggio floreale" al Cinema Eden a gare di briscola, passando per sagre e mostre imperdibili. Scoprite le iniziative locali e contribuite segnalando i vostri eventi all'indirizzo [email protected]. Potete anche inserire autonomamente il vostro evento nel nostro calendario. Non perdete l'occasione di vivere appieno la cultura del nostro territorio!

